В Татарстане за сутки выявили 76 новых случаев коронавируса

С начала пандемии COVID-19 подхватили 9 924 местных жителя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 76 зараженных коронавирусом. Большинство из них - казанцы (59). Остальные из Лаишевского (4), Альметьевского (2), Зеленодольского (2), Бугульминского (1), Верхнеуслонского (1), Высокогорского (1), Лениногорского (1), Мензелинского (1), Нижнекамского (1), Пестречинского (1), Сабинского (1) и Тюлячинского (1) районов. Четыре случая завозные, 72 - контактные.

Среди инфицированных нет несовершеннолетних, 15 - от 18 до 30 лет, 23 - от 30 до 50 лет, 22 - от 50 до 60 лет, 13 - от 60 до 70 лет, троим - от 70 до 80 лет. Девять из них госпитализированы, 67 - оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в республике зафиксировано 9 924 случая COVID-19. На данный момент 8 674 из зараженных выздоровели, 132 - скончались.