В Казани Вознесенский тракт начнут строить уже в 2021 году

Фото: из архива Минтранспорта Татарстана

В казанском поселке Салмачи сейчас проживают около 100 тысяч человек и при попытке проехать в город они постоянно попадают в пробки. Именно строительство новой дороги – Вознесенского тракта, должно решить данную проблему. Пока о начале ее строительства говорилось лишь в отдаленных перспективах. Однако на последнем брифинге Кабмина Татарстана зам руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев заявил, что работы над созданием тракта планируют начать уже в 2021 году.

Его проляжет от улицы Гвардейская до проспекта Победы - 4 180 метров. Автомобилисты там смогут развить скорость до 70 км/ч. Стоимость проекта оценивается в 17 миллиардов рублей.

Напомним, с учетом, что строительство Вознесенского тракта потребует не только значительных средств, но и долгого времени, для жителей Салмачей придумали краткосрочный план решения проблемы с пробками. Речь идет о строительстве капитальной дороги до поселка Богородское с выездом на трассу М-7.