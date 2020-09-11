В Казани придумали как на время решить проблему с пробками в поселке Салмачи

Вариант решения мэр Казани Ильсур Метшин презентовал президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Фото: Пресс-служба президента РТ

В поселке Салмачи живут порядка 100 тысяч человек и при попытке проехать в Казань постоянно попадают в пробки. Решение проблемы уже нашли, но его реализация растянется по времени. Речь идет о строительстве Вознесенского тракта.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин презентовал президенту Татарстана Рустаму Минниханову краткосрочную перспективу выхода из ситуации.

Так, предлагается построить капитальную дорогу до поселка Богородское с выездом на трассу М-7. Это не потребует столько много времени, как создания Вознесенского тракта, по участку которого от Аметьево до проспекта Победы только экспертиза будет готова в конце 2020 года.