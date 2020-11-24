В Татарстане во время дрифта из багажника "Лады Приоры" вылетела 17-летняя девушка

С места происшествия девушку увезли в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером на автодороге Елабуга-Криуша. Там на пустыре возле пляжа на своей легковушке "Лада Приора" 21-летний водитель устроил дрифт. Молодой человек праздновал свой день рожденья, и устроил развлечение для приятелей. Он катал их в багажнике своего автомобиля и дрифтовал. Во время очередного заезда 17-летняя пассажирка вылетела из машины и упала на дорогу.

Девушка получила множественные травмы головы и ног, ее госпитализировали.

Сотрудникам Госавтоинспекции Елабуги водитель "Лады Приоры" известен давно - за два года он стал участником 18 нарушений ПДД. От прохождения медосвидетельствования водитель, устроивший дрифт, категорически отказался.

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