В Чувашии в ДТП из салона авто на дорогу вылетел 3-летний мальчик

Фото: ГИБДД Чувашии

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло сегодня, 23 ноября, в 13.45 в Шемуршинском районе Чувашии. По предварительным данным, 24-летняя женщина-водитель легкового автомобиля "Фиат" везла своего 3-летнего сына. При этом мать мальчика не пристегнула его в детском удерживающем устройстве.

Фото: ГИБДД Чувашии

Во время движения женщина превысила безопасную скорость, не учла погодные условия и не справилась с управлением. В итоге ее легковушку занесло на встречку, где и произошло столкновение с "Ладой Приорой". От удара мальчика выбросило из салона иномарки. Не смотря на усилия медиков, довести до больницы ребенка не успели - он скончался в салоне "скорой".

Медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру отечественной легковушки.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.