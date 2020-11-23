Медиков Чувашии будут возить автомобили из гаража администрации республики

Во время утреннего заседания в Доме Правительства Чувашии, которое прошло в "домашнем режиме" - глава республики Олег Николаев остался дома из-за простуды, а министры в своих кабинетах, было озвучено предложение руководителя региона изыскать резервы и помочь медикам.

В Чувашии есть 30 медицинских центров, где проходят лечение как пациенты госпиталей, так и те, кто лечится от коронавирусной инфекции амбулаторно. Кроме этого эти же центры распределяют и доставляют всем заболевшим бесплатные препараты для лечения COVID-19.

Вот ради их мобильности Олег Николаев и поручил предоставить транспорт. Сейчас формируются списки и лечебных учреждений, и автомобилей из гаража аппарата главы Чувашии, которые будут помогать в обслуживании медиков.