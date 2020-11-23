Глава Чувашии Олег Николаев ушел на "самоизоляцию", но планирует поехать в Москву

По словам Николаева, у него насморк.

Не собирали сегодня утром в Доме Правительства Чувашии всех глав ведомств и министерств. Каждый из них из своего кабинета вышел на связь во время еженедельного совещания с главой республики Олегом Николаевым. Да и Николаев, судя по видеотрансляции, находился у себя дома. Это он и подтвердил во время совещания.

- Сегодня мы работаем максимально в дистанционном режиме, - начал он видеотрансляцию. - К сожалению, я тоже захворал чуть-чуть: был сильный насморк. Пока долечиваюсь, чтобы завтра наверняка быть здоровым и выехать в командировку, потому что в Москве очень важные вопросы надо решать.

Какие именно вопросы, он не уточнил, но в дальнейшем совещание прошло в обычном режиме. Вскоре Николаев уже решил перейти к очным встречам и назначил совещание с министром здравоохранения Виктором Степановым в Кожвендиспансере. Объяснил, что ему все равно перед командировкой надо стать тест на коронавирусную инфекцию, а со Степановым им предстоит обсудить, как наращивать тестирование в регионе.