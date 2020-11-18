В Чувашии подтверждены еще 8 смертей от коронавируса

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За минувшие сутки в Чувашии подтвердились восемь смертей зараженных коронавирусом людей. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 211. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели 305 960 тестов на коронавирус. Исследования выявили 11 195 зараженных (87 - накануне). На данный момент большая их часть - 9 944 человека, выздоровела, но случаи инфекции продолжают фиксироваться ежедневно.

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