Коронавирус в Чувашии, последние новости на 18 ноября 2020: зараженным бесплатные лекарства доставят прямо на дом

На их приобретение властями было выделено 45 миллионов 829,5 тысяч рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в Чувашии было выявлено 85 новых случаев заражения инфекцией. Число заболевших коронавирусом в республике с начала пандемии достигло 11 108 человек. Из них к этому моменту 9 720 пациентов, а скончались 203.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

На очередной сессии Госсовета Чувашии глава регионального Минздрава Владимир Степанов сообщил, что для лечения зараженных коронавирусом предусмотрены бесплатные лекарства. На их приобретение властями было выделено 45 миллионов 829,5 тысяч рублей. Уже проведены закупочные процедуры и поставка первой партии препаратов ожидается в ближайшие дни.

Лекарства на дом больным COVID-19, по словам Степанова, будет осуществляться после постановки им диагноза – посещать аптеки не придется. Их принесут медики или волонтеры.

Последние также будут направлены в помощь больницам. Кроме того, туда направлены и 318 студентов-медиков. Например, на работу уже принят 61 ординатор из Института усовершенствования врачей и 172 студента ЧГУ им. И.Н. Ульянова. А 85 студентов Чебоксарского медколледжа направлены в медорганизации на производственную практику.