В Набережных Челнах могут свести к минимуму новогодние гулянья

Местные власти в скором времени будут внесут правки в программу праздничных мероприятий, в том числе детских утренников. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Власти Татарстана пока не определили формат празднования Нового года 2021, на котором безусловно скажется пандемия коронавируса, но мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев уже обратился к организаторам мероприятий и попросил их свести праздничные гулянья к минимуму. О необходимости соблюдения ограничений градоначальник заявил по время утреннего совещания в понедельник, 16 ноября.

Магдеев заметил, что масштабное празднование Нового года 2021 несет за собой риски заражения горожан COVID-19. Поэтому местные власти в скором времени внесут правки в программу мероприятий. Они будут касаться и утренников в детских садах, и школах города.

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