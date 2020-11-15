"Ситуация на сегодняшний день непростая": Мэр Ульяновска призвал усилить контроль за ситуацией с коронавирусом

Ежедневно в регионе фиксируется более 200 зараженных коронавирусом.

Во всех школах Ульяновска пройдет серьезная дезинфекция. Об этом главе города Сергею Панчину доложила его заместитель Инна Митрофанова. По ее словам, с 16 по 22 ноября школьные каникулы будут проходить в дистанционной форме. В этот период во всех образовательных организациях пройдёт масштабная дезинфекция.

Напомним, что в Ульяновской области ввели ограничения из-за ситуации с Covid-19, в частности, несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без взрослых, а родителям детей начальных классов рекомендовано перейти на удаленку.

Глава Ульяновска отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Ульяновске остается напряжённой, в связи с чем работа по профилактике распространения коронавируса должна быть усилена.

- Мы наблюдаем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией не только в нашем городе и в нашей стране, но также и во многих странах мира. Ситуация на сегодняшний день непростая. Мы должны не только продолжить, но и усилить нашу работу в этом направлении. Тот комплекс мероприятий, который реализуется в Ульяновске, необходимо расширить, вывести на качественно новый уровень, - сказал Сергей Панчин.

Напомним, что на территории города организована ежедневная дезинфекция общественных пространств, подъездов жилых домов и общественного транспорта. Проводятся контрольные мероприятия.

По информации заместителя главы города Александра Ермакова, с начала введения режима повышенной готовности в ходе проверок транспорта областным министерством промышленности и транспорта на территории Ульяновска составлено 126 протоколов: 119 – на физических лиц и 7 – на индивидуальных предпринимателей. Кроме того, контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в транспорте проводится управлением дорожного хозяйства и транспорта совместно с МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска». Так, за октябрь проверено почти две тысячи транспортных средств, составлено 16 протоколов. Только за прошедшую неделю проведено 10 проверок, проверено 134 транспортных средства, составлено пять протоколов.