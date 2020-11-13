Из-за нехватки медиков в больницах Чувашии работают 300 студентов

Большинство из них - студенты ЧГУ имени Ульянова. Остальные из Чебоксраского медколледжа и Института усовершенствования врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что из-за нехватки медиков из-за пандемии коронавируса в больницы Чувашии на работу направили более 300 студентов. Большинство из них (172) - студенты ЧГУ имени Ульянова. Остальные из Чебоксраского медколледжа (85) и Института усовершенствования врачей (61). Об этом на очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил глава местного Минздрава Владимир Степанов.

Он заметил, что студенты трудятся на должностях врачей-стажеров, врачей первичного звена и среднего медперсонала. А один из них стал фельдшером "скорой помощи".

Напомним, с начала пандемии в республике выявили 10 769 случаев COVID-19. На данный момент 9 331 больной выздоровел, а 186 - скончались.