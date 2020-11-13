В Чувашии зафиксировано еще пять смертей от коронавируса

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В Чувашии продолжает расти число летальных случаев коронавируса. О новых жертвах инфекции в течение месяца сообщается практически ежедневно. А накануне в регионе подтвердились сразу пять смертей зараженных. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в Чувашии провели 291,6 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 10 769 больных (81 - за минувшие сутки). На данный момент большая их часть, - 9 331 человек, выздоровела, а 186 - скончались.