Пациенты “ковидного” госпиталя в Набережных Челнах получают по тонне кислорода в сутки

Медикам приходится работать “в красной зоне” по восемь часов в сутки. Фото: Эдуард Абрамов

В “ковидном” госпитале Набережных Челнов, который был развернут 16 октября на базе госпиталя для ветеранов войн, есть десять аппаратов ИВЛ и 100 кислородных точек. В сутки его пациенты получают до тысячи тонн кислорода. Об этом на пресс-конференции рассказала главный врач учреждения Резеда Мавзютова.

По ее словам, в госпитале развернуто 100 коек для зараженных СOVID-19. За период пандемии врачам там удалось вылечить около тысячи больных. Для этого медикам приходится работать В “красной зоне” по восемь часов в сутки.

По последним данным в Набережных Челнах выявлено 950 случаев коронавируса. Показатель заражения составляет 177,1 на 100 тысяч населения, что немногим ниже среднереспубликанского.

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