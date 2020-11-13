"И так по кругу - шесть через двенадцать": врач из Набережных Челнов рассказал о работе в "красной зоне" “ковидного” госпиталя

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана

Врач-терапевт городской поликлиники №4 имени Ганиевой Михаил Андреев работал в “ковидном” госпитале Набережных Челнов на протяжении несколько месяцев. В “красной зоне” в душном, герметичном костюме, респираторе, маске и двойных перчатках он проводил по шесть часов. Собирал анамнез, назначал лечение и план обследования, контролировал и корректировал проводимую терапию, готовил рекомендации для выписывающихся пациентов. После он уходил в “зеленую зону” - есть, спать и...вновь работать.

- И так по кругу - шесть через двенадцать в течении двух недель, кто-то оставался дольше. Страшно не было. "Красные зоны" города работали уже несколько месяцев, прежде чем я туда попал, поэтому имел представление о болезни и о лечении, - признается врач.

По словам Андреева, коронавирус удивил их как стремительным распространением среди населения, так и резким ухудшением состояния зараженных. Сейчас он вернулся к работе в поликлинике, где сейчас ежедневно принимают до 50 человек.

- До сих пор не определился, где работать сложнее. Надевайте медицинские маски в общественных местах, ограничьте контакты и главное - не занимайтесь самолечением, - настоятельно рекомендует Михаил Андреев.