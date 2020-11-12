С конца ноября в Ульяновске зараженных коронавирусом будут контролировать дистанционно

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К концу ноября в Ульяновске должен начать работу центр телемедицины. Его сотрудники будут дистанционно консультировать местных жителей и наблюдать за теми, кто болеет коронавирусом в легкой или средней форме.

Известно, что центр будет базироваться в Горбольнице №3. В нем будут работать студенты-медики, ординаторы, волонтеры-медики, специалисты среднего звена и регистраторы.

Напомним, ранее губернатор области Сергей Морозов заявил о введении новых ограничений, большая часть из которых будет действовать до 10 января 2021 года.

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