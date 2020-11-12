Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 12 ноября 2020: заразились еще 218 человек

Из-за того, что ситуация с COVID-19 в регионе становится напряженнее, местные власти ввели новые ограничения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 218 зараженных коронавирусом. Так, с начала пандемии инфекцию подхватили уже 23 342 местных жителя. На данный момент 18 503 из них выздоровели, а 286 - скончались. Из-за того, что ситуация с COVID-19 в регионе становится напряженнее, местные власти ввели новые ограничения. Большинство из них будет действовать до 10 января 2021 года.

О САМОИЗОЛЯЦИИ

С 16 по 30 ноября люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями будут отправлены на самоизоляцию. Им рекомендовано не покидать свои дома, если нет необходимости в медицинской помощи и угрозы жизни и здоровью. За продуктам и услугами необходимо ходить в ближайший магазин, а животных выгуливать во дворе.

О ШКОЛЬНИКАХ И СТУДЕНТАХ

С 16 по 22 ноября школьники Ульяновской области будут отправлены на каникулы. Программы допобразования в это время будут реализовываться дистанционно.

Студентов же с 16 числа переведут на онлайн-обучение. Исключение составят их практические занятия, которые будут проводиться в группах до 12 человек.

О НАХОЖДЕНИИ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

Несмотря на каникулы, несовершеннолетние не смогут находиться в торговых или торгово-развлекательных центрах без родителей или иных законных представителей. Ограничения будут действовать и после каникул, предположительно, до 10 января.

ОБ УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ

Работодателей просят перенести начало рабочего дня, чтобы уменьшить количество пассажиров в общественном транспорте в часы пик. Родителей младшеклассников и беременных сотрудниц же и вовсе рекомендуется перевести на удаленную работу.

О ПРОВЕДЕНИИ БАНКЕТОВ В КАФЕ И РЕСТОРАНАХ

С 22.00 до 7.00 в Ульяновской области приостановлена работа всех учреждений общественного питания, караоке и боулинг-центров. Вместе с тем, кафе и ресторанам запретили организовывать банкеты, свадьбы, копроративы и другие праздничные мероприятия в любое время суток. Эти ограничения также будут действовать до окончания новогодних праздников.