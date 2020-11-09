Какие предприятия Набережных Челнов не соблюдают антиковидные требования

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Сразу в нескольких предприятиях Набережных Челнов были выявлены очаги коронавируса. Среди таковых - блок закупок на “КАМАЗе”, “Горсвет”, КИП “Мастер”, “Строительные подъемные механизмы”, “Челны-Хлеб” и “ЭР-Телеком Холдинг”. На последних трех уже завершены работы с привлечением виновных к административной ответственности. Об этом заявил главный санитарный врач город Ильгизяр Бариев.

Он также заметил, что на КИП “Мастер” замечены нарушения, связанные с проведением термометрии и фиксированием данных в журнале, а также ношением медицинских масок.

С начала пандемии в Набережных Челнах выявили 940 случаев коронавируса. По словам Бариева, показатель заражения составляет 170 на 100 тысяч населения. Эта цифра ниже среднереспубликанской, но наблюдается рост ОРВИ по сравнению с началом осени.

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