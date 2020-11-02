Вспышки коронавируса в Набережных Челнах: мэр города отменил все массовые мероприятия

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В этот понедельник, 2 ноября, на еженедельном совещании главный санитарный врач города Ильзизяр Бариев сообщил о новых вспышках коронавируса среди работников ряда медучреждений: инфекционной больнице, больнице №5, БСМП. Также были обнаружены очааги инфекции и на ПАО "Камаз", "Челны-хлеб" и одной аптеке.

На этом фоне мэр города Наиль Магдеев поручил отменить все массовые культурные и спортивные мероприятия.

- Сегодня не до песен и плясок. Без праздников определенное время прожить мы можем. Ситуация не та, чтобы собирать людей. Я обращаюсь ко всем – никаких сборов людей. Есть постановление правительства Татарстана, есть мое прямое поручение, - передает слова градоначальника Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Магдеев не исключил тот факт, что пандемия может сказаться и на праздновании Нового года 2021. Если ситуация с вирусом не изменится, власти будут “работать так, как диктует время”.