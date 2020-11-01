В Казани беглого экс-начальника отдела полиции Алексея Ершова отправили под арест

Пока полицейского искали, он отсиживался на даче в Казани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд Казани постановил на время следствия заключить беглого начальника полиции «Сафиуллина» Алексея Ершова под стражу до 8 декабря 2020 года. К слову, этот срок могут и увеличить, если расследование уголовного дела затянется.

Напомним, полковника заподозрили в связях с ОПГ, взятках и «крышевании» незаконного бизнеса. Сначала силовики вышли на его заместителя Ильназа Ситдикова. Его задержали, а после было принято решение допросить и его начальника. Но к этому моменту Ершов уже сбежал. Искали его более двух недель. Все это время он даже не покидал территорию Казани. Его нашли и задержали на одной из дач жилкомплекса «Царицыно». После чего в МВД Татарстана приняли решение об увольнении полковника полиции из правоохранительных органов.