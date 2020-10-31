Сбежавшего экс-начальника отдела полиции «Сафиуллина» Алексея Ершова нашли на даче в Казани

Полковнику полиции удавалось скрываться от коллег более двух недель.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, в казанском жилкомплексе Царицино сотрудники ФСБ задержали беглого полковника полиции Алексея Ершова.

Напомним, уже экс-начальник отдела полиции «Сафиуллина» пропал, когда его пригласили на допрос в связи с задержанием его заместителя Ильназа Ситдикова. Его заподозрили во взятках и «крышевании» незаконного бизнеса одной из казанских ОПГ.

Вот только, по мнению следователей, Ситдиков не мог все это делать один, под подозрение в связях с ОПГ и взятках также попал его начальник – Алексей Ершов.

Последнему удавалось скрываться от коллег более двух недель. На допрос по подозрению в соучастии его побега в ФСБ даже вызывали начальника ОП «Ямашевский» Наиля Хабибуллина. В итоге Ершова все-таки нашли и задержали.