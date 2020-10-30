В метро Казани на маршрут вышел «антиковидный» поезд

Новый поезд уже испытал мэр города Ильсур Метшин. Фото: metshin.ru

В казанском метро пассажиров начал перевозить новый поезд «Москва». Его прозвали «антиковидным», потому что он не имеет межвагонных перегородок, что позволяет соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, состав оснащен современной системой вентиляции.

В эту пятницу, 30 октября, на новом поезде проехался и мэр Казани Ильсур Метшин – от станции «Авиастроительная» до станции «Северный вокзал».

Состав производства ОАО «Метровагонмаш» обошелся бюджету Татарстана в 389 миллионов. Он состоит из четырех вагонов, которые, помимо всего прочего, для удобства пассажиров оборудованы еще и USB-розетками для зарядки гаджетов, а также «умным» освещением – оно в течение суток меняется с холодного (утро) до теплого (вечер). А благодаря электродинамическому торможению поезд совершает остановки плавно без всяких рывков.