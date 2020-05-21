2020-05-21T16:32:55+03:00
Общество

В метро Казани запустят анти-коронавирусный поезд

В вагонах установлены современные автоматические системы обеззараживания воздуха
Олег ЛУГОВОЙ
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Поезд имеет сквозной проход - из вагона в вагон можно ходить во время движения. Фото: tmholding.ruПоезд имеет сквозной проход - из вагона в вагон можно ходить во время движения. Фото: tmholding.ru
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Контракт на поставку в метро Казани нового поезда с заводом «Метровагонмаш» был подписан еще в октябре 2019 года. Он уже изготовлен и в скором времени должен прибыть в столицу Татарстана.

Как отмечают производители, конструкция состава предусматривает единый сквозной проход. За счет, которого можно свободно продвигаться по вагонам. А это в период пандемии коронавируса позволит пассажирам свести к минимуму контакты с другими людьми.

Мало того, в новом анти-короанвирсоном поезде метро стоит дополнительная защита от вирусов в виде современных автоматических систем обеззараживания воздуха.

- В вагонах расположены USB-розетки для зарядки телефонов, планшетов и прочих гаджетов. Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены специальные места в головных вагонах, - также сообщают на заводе «Метровагонмаш».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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