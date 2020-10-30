Летом 2021 года появятся чартерные авиарейсы в Татарстан

Рейсы в республику будут доступны по программе туристического кешбека. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, что в 2021 году появятся летние чартерные авиарейсы в Татарстан. Откуда будут осуществляться полеты в республику пока не ясно. Этот вопрос прорабатывается туроператором. Об этом на пресс-конференции журналистам заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила красоту и богатую историю Татарстана, а также комфортную среду его городов. Рейсы в республику будут доступны по программе туристического кешбека.

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И это при том, что они были запущены меньше двух недель назад (подробности)