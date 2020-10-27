Авиарейсы из Казани в Жуковский отменены

Всем, кто приобрел билеты на сайте авиакомпании или в их мобильном приложении, а также в call-центре, деньги автоматически вернутся на карту. Фото: Иван ВИСЛОВ

Не прошло и двух недель с момента запуска авиарейсов из Казани в подмосковный Жуковский, как их отменили. Об этом на своем сайте официально сообщила авиакомпания. Перелетов не будет с 3 ноября по 24 декабря. Причины такого решения не уточняются.

Всем, кто приобрел билеты на сайте авиакомпании или в их мобильном приложении, а также в call-центре, деньги автоматически вернутся на карту. Процесс может занять до 20 дней в зависимости от банка. Тем же, кто приобрел билеты в агентстве, нужно обратиться туда и оформить вынужденный возврат средств.