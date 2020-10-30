В Чувашии к аппаратам ИВЛ подключены 49 человек с коронавирусом и подозрением на него

В стационарах республики сейчас лежат 2 003 человека с COVID-19 и подозрением на него Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Чувашии подключены 49 человек с коронавирусом и подозрением на него. Неделю назад эта цифра была в два раза меньше - 27. Об этом сегодня, 30 октября, на заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией сообщил глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов.

По словам министра, в стационарах сейчас лежат 2 003 человека с COVID-19 и подозрением на него. Среди них есть пятеро детей. В состоянии средней степени тяжести находятся 1 519 пациентов, в тяжелом состоянии - 484, в том числе два ребенка. Эпидемиологическую ситуацию в Чувашии Степанов называл напряженной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чувашии скончались еще трое зараженных коронавирусом

Число летальных случаев в регионе достигло 142 (подробности)