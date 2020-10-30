В Чувашии скончались еще трое зараженных коронавирусом

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За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще три смерти зараженных коронавирусом. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 142. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике провели порядка 260,5 тысяч тестов на коронавирус. Они помогли выявить 9 841 больного (59 - накануне). Большая их часть - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. По суточному приросту заболевших также лидирует столица Чувашии.

На данный момент 8 381 зараженный выздоровел.