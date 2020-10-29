Под окнами ЦРБ в Альметьевске появилась световая инсталляция “Ковер”

Фото: паблик-арт программа "Сказки о золотых яблоках"

На территории центральной районной больницы в Альметьевске появилась световая инсталляция "Ковер" - полотно, вышитое цветами из жатой нержавеющей стали, света и сетки рабицы. Объект создан в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках».

Фото: паблик-арт программа "Сказки о золотых яблоках"

Светящийся "ковер" с аутентичным татарским узором должен радовать пациентов больницы и их посетителей по вечерам и ночью. Его авторы - Анна Дельгядо, Александра Янкевич и Александр Ломаев, считают что вид из окна должен радовать людей особенно сейчас, когда часть из них вынуждена находиться взаперти из-за пандемии коронавируса.

Фото: паблик-арт программа "Сказки о золотых яблоках"

Заметим, что у больницы есть еще два объекта и они также о белых цветах - символе врачей в Татарстане. Так, на стене над приемным покоем недавно появился мурал с белыми крокусами, цветочными вышивками и рассветом, которые обещают всем пациентам светлое завтра, надежду и исцеление.

Кроме того, под окнами учреждения высадили 1,5 тысячи настоящих белых крокусов, которые впервые расцветут весной 2021 года и будут делать это каждый последующий апрель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Альметьевск - город не только нефти, но и арт-объектов

Только в 2020 в нем открылись первая в России постоянная лазерная инсталляция и первый в Татарстане наземный мурал (подробности)