Альметьевск - город не только нефти, но и арт-объектов

Фото: паблик-арт программа "Сказки о золотых яблоках"

Альметьевск принято считать городом нефти и всего, что с ней связано. Однако последние время там начало появляться большое количество арт-объектов, среди которых лазерные и обычные медиа-инсталляции, муралы и скульптуры.

А в скором времени там появится и индустриальный сквер - синтетический проект, отмечающий важность восстановление баланса природы в городской среди. Все это стало возможно в рамках пятилетней паблик-арт программы “Сказки о золотых яблоках”.

Корреспондент “Комсомолки” отправилась в Альметьевск, чтобы своими глазами увидеть, как преображается город, и поговорить с теми, кто за этим стоит. Если и вы решитесь на такое путешествие, выделите на это как минимум пару дней - объектов столько, что одних суток вам вряд ли хватит. К слову, каждые выходные в городе проходят бесплатные экскурсии проекта “Сказки о золотых яблоках”. Мы же расскажем вам лишь про часть объектов.

“ПЯТЬ ЧАЙНИКОВ”

Альметьевск встречает гостей муралом “Пять чайников”. Объект, напоминающий о гостеприимстве татарстанцев, нарисован на стене дома №123 на улице Бигаш. Его создал художник из Берлина Агостино Якурчи.

- Чайники прекрасно вписываются в концепцию гостеприимства и ландшафт, а украшательство — это очень по-татарски: повсюду цветы, богатые орнаменты — поэтому и рисунок получился очень декоративный, - отмечал автор.

Таким необычным образом в городе украсили дом 70-х годов прошлого века.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СКВЕР

Автобус несет нас прямиком в центр города, и вот мы стоим у действующей котельной АПТС №2. Раньше здесь был забор с колючей проволокой, который придавал зданию недоступности и мрака. Однако недавно территория была отдана “Сказкам о золотых яблоках”, которые решили организовать на ней индустриальный парк - проект, основной темой которого должно стать восстановление баланса природы в городской среде. Его художественным высказываем становится более 6 тысяч квадратных метров земли. Во вторник, 19 октября, ученики биолого-химических классов Альметьевска разрезали асфальт и высадили в грунт семена дикорастущих многолетних трав.

Ученики биолого-химических классов сажают семена дикорастущих многолетних трав. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Из старого асфальта подростками была создана ландшафтная композиция, сквозь которую в будущем и прорастут цветы. Природа ведь и так способна “взять свое”, когда ее начинают ущемлять, а здесь ей лишь немного помогли.

- Отправной точкой благоустройства этой территории была картинка, которую мы увидели при первом обследовании будущего сквера: сплошной асфальт, но местами из его трещин прорастали растения. Может те семена птицы принесли, может - ветер. Факт остается фактом - природа хочет быть даже в тех местах, где человек старается ее запечатать. И она будет там. Возможно Альметьевск спустя годы будет ассоциироваться не только с нефтью, но и с природными богатствами, - считает ландшафтный дизайнер Игорь Сафиуллин.

Сюда мы еще вернемся, но позже - когда наступят астрономические сумерки. А пока отправимся к центральной районной больнице, на стенах которой расцвели цветы.

“БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”

У центральной районной больницы Альметьевска появились сразу три объекта и все они о белых цветах - символе врачей в Татарстане. Все они находятся в разных плоскостях, но одинаково благодарят медиков за их работу особенно в период пандемии коронавируса.

На стене над приемным покоем появился мурал с белыми крокусами, цветочными вышивками и рассветом, которые обещает всем посетителям больницы светлое завтра, надежду и исцеление. Автором работу выступил коллажист из Москвы Иван Найнти.

Мурал "Белый цветы" на здании центральной районной больницы в Альметьевске. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Коллажист из Москвы Иван Найнти - автор мурала "Белые цветы". Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Кроме того, под окнами больницы началась высадка 1,5 тысячи белых крокусов, которые впервые расцветут весной 2021 года и будут делать это каждый последующий апрель.

Под окнами больницы началась высадка 1,5 тысячи белых крокусов. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Также на территории больницы в скором времени должна быть установлена инсталляция из жатой нержавеющей стали, света и сетки рабицы. Это будет “вышитое” цветами полотно, которое будет отбрасывать тени и блики в темное время суток.

- Больницы в городской среде сейчас стали индикаторами нашего времени, а роль врачей в обществе прорастает новыми смыслами. Мне кажется, что сознание определяет во многом то, на что мы смотрим из окна - и это значение гипербализуется сейчас. С другой стороны есть путь до больницы - повседневный для многих. Поэтому главной территорией для нас стал вид из окна больницы и дорога к приемному покою, - заметила куратор паблика-арт программы “Сказки о золотых яблоках” Полина Еж.

Куратор паблик-арт программы "Сказки о золотых яблоках" Полина Еж. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

“АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ НАРДЫ”

Следующей нашей остановкой стал первый в Татарстане наземный мурал, в который даже можно сыграть. Речь идет об “Альметьевских нардах” у Дворца Правосудия. Считав QR-код на доске информации, горожане и гости могут сыграть в нарды, оказавшись на месте шашек. Объект, созданный уличным художником из Санкт-Петербурга Xeato, был открыт 4 октября. На мероприятии выступил хореограф, обладатель “Золотой маски” Нурбек Батулла. Вместе с местными танцорами он показал импровизацию "Храбрый Ардашир". Артисты заняли место фигур, а зрители - игроков. Подбрасывая виртуальные кости, последние задавали движения танцоров и определяли ход игры.

Игровая зона нарисована специальной краской для спортивных объектов, а это значит, что ей не страшна ни грядущая зима со снегом, ни последующая за ней весна с лужами.

Мурал "Альметьевские нарды" у Дворца Правосудия. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

“СОЛНЕЧНЫЙ ФАКЕЛ” и “НОКТА”

Когда стемнело, мы вернулись к котельной в центре Альметьевска. Помимо индустриального парка здесь есть медиа-инсталляция “Солнечный факел”. Она начинает свою работу ночью, считывая космические сигналы и реагируя на них, меняя освещение. Выходит, что каждый вечер объект загорается разными цветами в зависимости от космической погоды - солнечного ветра, количества и размера пятен на солнце и выбросов корональной массы. Невероятно красиво!

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

"Солнечный факел", который считывает космические сигналы, реагируя на них, меняя освещение. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Вместе с тем с наступлением сумерок начинает работу первая в России постоянная лазерная инсталляция “Нокта” (Точка - Ред.). Семь лазеров, установленных за периметром котельной, проецируют пять сцен. Это темы природы, энергии, цифрового искусства, локального визуального кода и наследия творческого объединения.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Отметим, что здесь же - на стене котельной есть мурал “Теории происхождения нефти”. Основной работы художника из Москвы Артема Стефанова стали земные недра, первозданная красота космоса, трилобиты и другие диковинные животные девонского периода. Все это здесь - на стенах котельной.

На стене котельной в центре города есть мурал "Теории происхождения нефти", созданный еще в 2018 году. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

СКУЛЬПТУРА "В 2020 БЫЛО ТО..."

Последней нашей остановкой стало водохранилище реки Зай. Точнее - его берег. Ведь именно там 19 октября состоялся перформанс - рождение огненной скульптуры “В 2020 было то...”. Объект должен стать напоминанием нам, ныне живущим, о произошедшем в мире, а также частью истории для тех, кто придет на Землю позже.

Обжиг скульптуры "В 2020 было то..." у водохранилища реки Зай. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Объект был создан петербургскими художниками-керамистами по мотивам жительницы Альметьевска Алина Сафиной. Девушка победила в народном голосовании сбора сказок о периоде самоизоляции “Сказки наших дней”. Она написала поэму о споре домашней техники, которая решила выяснить, кто из них главный. Главным, к слову, оказался электрик, который обесточил дом. Авторы скульптуры среди прочего также показали в своей работе размышления о ценностях современной жизни и их переоценке. А ее обжиг придал ей отдельный смысл.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

- Рождение “нового мира” из огня, словно из кокона. Рефлексия на тему неотъемлемых атрибутов пандемии как “старого мира”: перегруженность информацией, не достоверность источников, обилие слухов, конфликт внутреннего с внешним. В этом процессе огонь, подчеркивая эфемерность происходящего, обозначает переход в новую реальность, - говорят художники Екатерина Алимова, Артем Максимов и Анна Духанова.