Коронавирус в Татарстане, последние новости на 28 октября 2020 года: с начала пандемии скончались 109 зараженных

На данный момент большая часть больных COVID-19 - 7 096 человек, выздоровели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро среды, 28 октября, в Татарстане выявлено 8 235 случаев коронавируса. Местный Минздрав говорит о 7 096 выздоровевших и 109 скончавшихся. В то же время федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 105 скончавшихся жителях региона.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне подтвердились еще две смерти в республике от COVID-19. В первом случае речь идет о 84-летней женщине, которую доставили в больницу. У пожилой пациентки имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Во втором случае с коронавирусом была госпитализирована 79-летняя женщина. У нее имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщает пресс-служба регионального Минздрава.