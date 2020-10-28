О пострадавших официально пока не сообщается. Фото: Предоставлено очевидцем

В эту среду, 28 октября, в Казани на улице Техническая трамвай сошел с рельсов. В этот раз все было не так разрушительно, как в результате предыдущего ЧП – повалены столбы и повреждены грузовики, но все-таки.

Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, новый инцидент произошел между остановками «Татмебельбыт» и «улица Железнодорожная». По их словам, трамвай ехал в сторону площади Вахитова. Когда он слетел с рельсов, внутри салона попадали пассажиры, которые, в большей своей части, возвращались с работы домой. По первым оценкам, контактные линии повреждены не были.