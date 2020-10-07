В Казани трамвай на скорости сошел с рельсов: пострадали пять человек

По предварительным данным, у трамвая отказали тормоза. Фото: ЗПСО №2

Страшная авария произошла сегодня, 7 октября, днем на улице Тукая в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, у трамвая отказали тормоза, он сошел с рельсов и на скорости промчался вперед, обрывая контактные провода и повалив столбы.

Во время этого происшествия общественный транспорт зацепил грузовик, который стоял на проезжей части. Он протащил за собой "ГАЗ", почти развалив его на части. Во время этого ДТП повреждения получили еще два грузовика "ГАЗ". Остановился трамвай только тогда, когда "пролетел" несколько десятков метров.

Трамвай повалил столбы и оборвал провода. Фото: ЗПСО №2

В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне городского транспорта находились пассажиры. На данный момент известно, что медицинская помощь потребовалась одному из них и самому водителю трамвая, сообщили "Комсомолке" в Госавтоинспекции Казани. Чуть позже стало известно, что медпомощь еще понадобилась и трем водителей задетых трамваев грузовиков.

Один из задетых вагоном грузовиков практически разнесло на части. Фото: ЗПСО №2

На месте происшествия работают все экстренные службы города - восстанавливают линии электропередач и устраняют последствия происшествия.