Первый зам главы Минэкономразвития Чувашии Инна Антонова отправлены в отставку

Она занимала эту должность с 2015 года. Фото: cap.ru

Ответственная, в том числе, и за мониторинг развития ряда отраслей экономики региона первый зам главы Минэкономразвития Чувашии Инна Антонова лишилась своего поста. Распоряжение об освобождении ее от этой должности подписал глава региона Олег Николаев.

Напомним, Антонову уже отстраняли от должности в 2019 году, но только на время. Сделано это было, скорее всего, из-за проверок в связи расследованием очередного уголовного дела экс-главы ведомства Владимира Аврелькина.

Напомним, в начале октября этого года бывшему министру вынесли обвинительный приговор за взятку и мошенничество. Аврелькина, который и так уже сидит по другому приговору в колонии, назначили еще один срок – 8 лет в местах не столь отдаленных. Его также обязали выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей.