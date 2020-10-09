Экс-глава Минпромторга Чувашии Владимир Аврелькин приговорен к 8 годам колонии за взятку

Чиновнику также по решению суда предстоит выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Чебоксарах суд признал 42-летнего экс-главу Минпромторга Чувашии Владимира Аврелькина виновным в получении особо крупной взятки и в мошенничество, совершенном с использованием служебного положения.

- Бывшего высокопоставленного чиновника приговорили к 8 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 4 миллионов рублей, а также лишению права занимать руководящие должности на госслужбе в течении 6 лет, - сообщает следственный комитет Чувашии.

К слову, в целях возмещения вреда, причиненного осужденным, был наложен арест на его имущество общей стоимостью 6,5 миллионов рублей.

Так, в суде было доказано, что в конце 2017 года, занимая указанную должность, Аврелькин получил 2 миллиона рублей от фактического руководителя одной из стройфирм за содействие в получении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой аванса при заключении договора лизинга в рамках программы экономического развития города Канаша.

Помимо этого, в ноябре 2018 года от него же чиновник получил еще 1 миллион рублей за общее покровительство.

Стоит отметить, что Аврелькин уже отбывает наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Он попал туда за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

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