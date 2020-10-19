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Коронавирус Covid-19

Минздрав Татарстана: заболевшим COVID-9 медикам выплатили более 45,7 миллиона рублей страховки

Всего с начала пандемии коронавирусом на рабочих местах заразились 588 медицинских работников, 5 из них скончались
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По каждому случаю перед выплатой обязательно проходить расследование того, где именно заразился сотрудник.

По каждому случаю перед выплатой обязательно проходить расследование того, где именно заразился сотрудник.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным Минздрава Татарстана, по фактам заражения COVID-19 на рабочих местах 588 медиков Фонд социального страхования выплатил им более 45,7 миллиона рублей. Отметим, что 5 человек из этого числа в итоге скончались от инфекции.

- По состоянию на 16 октября создано 726 комиссий по расследованию случаев инфицирования медицинских работников при исполнении трудовых обязанностей, - сообщают в пресс-службе Минздрава Татарстана. - По 40 случаям продолжается расследование. Остальные случаи не подтвердились.