Из-за гибели трех человек на пожаре в Чистопольском районе возбудили уголовное дело

Фото: МЧС Татарстана

15 октября в сгоревшем доме села Чистопольские выселки пожарными были найдены тела 60-ти, 45-ти и 40-летнего мужчин. Они сильно обгорели.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»., - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По предварительным данным, незадолго до пожара четверо мужчин выпивали в доме. Когда вспыхнул огонь один из приятелей успел выскочить на улицу. Оставшиеся же внутри попытались сами потушить пожар и в итоге погибли.

Специалисты сейчас устанавливают точную причину возникновения возгорания. Пока, предположительно, это было неосторожное обращение с огнем.