В Татарстане во время пожара в частном доме погибли три человека

Дом горел открытым огнем
Фото: МЧС Татарстана
В этот четверг сильное пламя, вмиг поглотило деревянный дом на улице Гагарина в селе Чистопольские Выселки в Чистопольском районе республики. Соседи заметили огонь в 21.03 и тут же позвонили в экстренные службы. Криков о помощи из горящего дома никто не слышал.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что открытым огнем горит частный деревянный одноэтажный дом общей площадью 54 квадратных метров.
С места происшествия
Фото: МЧС Татарстана
Когда сумели погасить огонь, то пожарные обнаружили останки трех человек. Личность и пол двух погибших придется устанавливать сотрудникам правоохранительных органов - они сильно обгорели. Третий погибший - мужчина, но для местных жителей он оказался незнакомым.
- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.