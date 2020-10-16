В Татарстане во время пожара в частном доме погибли три человека

Дом горел открытым огнем Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг сильное пламя, вмиг поглотило деревянный дом на улице Гагарина в селе Чистопольские Выселки в Чистопольском районе республики. Соседи заметили огонь в 21.03 и тут же позвонили в экстренные службы. Криков о помощи из горящего дома никто не слышал.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что открытым огнем горит частный деревянный одноэтажный дом общей площадью 54 квадратных метров.

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Когда сумели погасить огонь, то пожарные обнаружили останки трех человек. Личность и пол двух погибших придется устанавливать сотрудникам правоохранительных органов - они сильно обгорели. Третий погибший - мужчина, но для местных жителей он оказался незнакомым.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.