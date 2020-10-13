По факту смертельного ранения 13-летней школьницы в Зеленодольске возбудили уголовное дело

С места происшествия. Фото: прокуратура Татарстана

По основной версии, школьница совершила суицид. По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетней».

- Расследование взято на особый контроль в прокуратуре. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося, а также способствовавшие этому причины и условия. Также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, этим утром в Зеленодольске случайные прохожие около дома №52 на улице Карла Маркса в одном из заброшенных сараев нашли смертельно раненную 13-летнюю школьницу.

Ее еще живую в больницу доставили проезжавшие мимо полицейские. Но несмотря на все усилия врачей, девочка скончалась в медучреждении.