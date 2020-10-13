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Происшествия

В Татарстане прохожие нашли смертельно раненную девочку

По одной из версий, 13-летняя девочка могла свести счеты с жизнью
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Спасти школьницу не удалось - она скончалась в больнице.

Спасти школьницу не удалось - она скончалась в больнице.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Страшную находку сделали случайные прохожие, когда проходили мимо ветхих зданий на улице Карла Маркса в Зеленодольске. Они обнаружили смертельно раненную 13-летнюю девочку. Взрослые бросились вызвать медиков, но мимо проезжали сотрудники полиции, которые и доставили малышку в местную ЦРБ. Но, к сожалению, несмотря на предпринятые меры, спасти школьницу не удалось - она скончалась в больнице.

- На место происшествия выехал зампрокурора Зеленодольска Фаргат Шайхаттаров, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Обстоятельства случившегося выясняются.

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