В Татарстане прохожие нашли смертельно раненную девочку

Спасти школьницу не удалось - она скончалась в больнице. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Страшную находку сделали случайные прохожие, когда проходили мимо ветхих зданий на улице Карла Маркса в Зеленодольске. Они обнаружили смертельно раненную 13-летнюю девочку. Взрослые бросились вызвать медиков, но мимо проезжали сотрудники полиции, которые и доставили малышку в местную ЦРБ. Но, к сожалению, несмотря на предпринятые меры, спасти школьницу не удалось - она скончалась в больнице.

- На место происшествия выехал зампрокурора Зеленодольска Фаргат Шайхаттаров, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Обстоятельства случившегося выясняются.