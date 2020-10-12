В Набережных Челнах на мать, оставившую во дворе 2-летнего ребенка, завели уголовное дело

Решается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела из полиции в следственный комитет для его дальнейшего расследования. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня, 12 октября, стало известно, что в отношении матери, которая в одном из дворов Набережных Челнов оставила коляску с 2-летней дочерью возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

- Расследование взято на особый контроль в прокуратуре, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана. - В настоящее время решается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела из полиции в следственный комитет для дальнейшего расследования.

Напомним, поздно вечером 10 октября в одном из дворов 1 комплекса Набережных Челнов прохожие нашли детскую коляску, а в ней спящую 2-летнюю девочку. Рядом родителей ребенка видно не было. Поэтому горожане вызвали полицию и «скорую». Девочку доставили в Камский Медицинский Детский Центр с диагнозом: «общее переохлаждение».

Ее родителей полицейские нашли уже ночью 11 октября. По словам 31-летней матери ребенка, она вместе с дочкой пришла в гости к подруге. Там вместе с ней, ее супругом и их гостем они выпивали пиво.

Через два часа женщина засобиралась домой и ее пошел провожать тот самый гость - ранее незнакомый мужчина. На улице женщина отошла на пару минут, чтобы позвонить мужу. А когда вернулась, то, как уверяет мать, провожающий исчез вместе с коляской. Она мол было бросилась на поиски дочки, но так и не нашла ее. Тогда в отношении женщины был составлен административный протокол по статье «Неисполнение родительских обязанностей». Теперь же она стала фигурантом и уголовного дела.