В Набережных Челнах во дворе многоэтажки нашли коляску с двухлетней девочкой

Малышку медики увезли в больницу с переохлаждением Фото: Олег УКЛАДОВ

Возвращаясь поздно вечером домой 10 октября, жители 1 комплекса в Набережных Челнах нашли в арке дома коляску, а в ней спящего ребенка. Не увидев рядом никого из взрослых, прохожие вызвали полицию и "скорую помощь".

К приезду спецслужб малышка уже проснулась. Медики, осмотрев ее, выяснили, что она очень замерзла. Ее переложили в теплый салон "скорой", где она вела себя очень спокойно. В сопровождении инспектора по делам несовершеннолетних ОП "Автозаводской" девочку доставили в 23.50 в Камский Медицинский Детский Центр с диагнозом "общее переохлаждение".

Родителей нашли сотрудники полиции уже ночью 11 октября. Мамой оказалась 31-летняя Айгуль Ш. Женщина рассказала, что в 19.00 она вместе с ребенком пришла в гости к подруге. Там вместе с ней, ее супругом и их гостем они выпивали пиво, дети - дочь Айгуль и ребенок хозяев, были в другой комнате.

Через два часа Айгуль засобиралась домой, вместе с ней квартиру покинул и от самый ранее незнакомый гость. Он провожал женщину с ребенком, а когда она отошла на пару минут, чтобы позвонить, исчез. Вместе с ним, как уверяла полицейских Айгуль, пропала и коляска с ребенком. Женщина бросилась на поиски ребенка, но нигде ее так и не нашла.

- В отношении женщины составлен административный материал по статье "Неисполнение родительских обязанностей", - сообщили в МВД Татарстана.

В свою очередь прокуратура республики сообщила, что сейчас проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Прокуратура намерена поставить вопрос о возбуждении в отношении матери уголовного дела по статье "Оставление в опасности". Проверка продолжается.