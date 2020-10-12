"Вот у кого мотор в ...": Экс-президент "Спартака" назвал цену, за которую "Рубин" может продать Кварацхелию

Фото: ФК "Рубин".

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия в свои 19 лет уже считается едва ли не главным талантом в российской Премьер-иге. Его прогресс отмечают многие эксперты. По данным авторитетного издания Transfermarkt, стоимость Кварацхелии оцениваетя в 4,5 миллиона евро. Однако многие специалисты утверждают, что "Рубин" может продать игрока за более выгодную сумму.

Некоторые СМИ уже сватали Хвичу в "Спартак" и "Локомотив". а недавно появилась информация, что "Краснодар" был готов отдать за Кварацхелию 10 миллионов евро. Впрочем, по словам спортивного директора "Рубина" Олега Яровинского, пока продавать Кварацхелию не планируется, а если решат отпустить игрока, то с большой долей вероятности только в Европу.

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко во время беседы на ютуб-канале "Футбольный Биги" заявил, что Хвичу должен был подписать "Зенит", причем, за любые деньги.

- Не понимаю, почему "Зенит" не купит такого игрока, как Кварацхелия. Мне кажется, вот у кого прямо мотор в ж..., вот кто дико усилил бы зенитовскую игру и скорость, и вообще дал бы разнообразия больше, запиливал бы на тех же Азмуна и Дзюбу. "Зенит" все время ищет не там. Не знаю, кто у них соискатель кандидатов в команду, но зачем искать за рубежом. Когда тут готовый игрок есть? Да, наверное за него придется сейчас отдать очень много, но я думаю, что какими бы сейчас цифрами не оперировал, в "Рубине" адекватные и нормальные люди сейчас, которые лишнего не попросят. Считаю, что какие бы деньги не объявил "Рубин", его надо забирать. Для "Зенита" что-то в районе 20 миллионов – не деньги. На 20 миллионов от него пользы будет, а может и больше. Он бы и в сборной пригодился – плохо, что его не успели перевербовать в нашу команду. Вообще не понимаю, как "Локомотив" мог с таким игроком расстаться, - заявил Червиченко.

Отметим. что на данный момент Кварацхелия основной игрок "Рубина". На его счету в нынешнем сезоне 2 гола и 1 результативная передача в 10 матчах за команду.