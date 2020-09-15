"Рано или поздно он уйдет, это неизбежно": Стало известно куда "Рубин" готов отпустить Кварацхелию

Фото: ФК "Рубин".

По мнению многих экспертов одним из лучших игроков Премьер-Лиги после коронавирусной паузы является полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия. Молодой игрок стал настоящим лидером казанской команды и уже привлек внимание других команд.

Некоторые СМИ уже сватали Хвичу в "Спартак" и "Локомотив". Впрочем, по словам спортивного директора "Рубина" Олега Яровинского, пока продавать Кварацхелию не планируется, а если решат отпустить игрока, то с большой долей вероятности только в Европу.

- Для любого клуба продажа футболистов - естественная часть процесса существования. И нужно четко понимать: когда в твоей команде есть футболист с таким потенциалом, как у Хвичи, то рано или поздно он уйдет. Это неизбежно, это развитие, таким игрокам в определенный момент нужно делать следующий большой шаг. Ему крайне необходимо играть в команде, где ему полностью доверяет главный тренер, и где всем его суперположительным качествам дадут развитие. Ему нужна работа тренера, ведь в силу возраста он иногда заигрывается, принимает импульсивные решения. Хвича Кварацхелия обязательно перейдет в большой европейский клуб и будет стоить очень дорого, но сейчас самое неправильное время для клуба, чтобы продавать. Как и для Хвичи, чтобы уходить. Ему крайне важно получать максимальный уровень доверия, который он получает в «Рубине». Сейчас потенциальные покупатели не дадут сумму, которая нас устроит. Плюс у нас есть свои задачи, а также понимание, что футболиста к продаже надо готовить, - цитирует Яровинского Матч ТВ.