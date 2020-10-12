Нового сити-менедежера Чебоксар выберут в ноябре 2020 года

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На прошлой неделе депутаты седьмого созыва городского собрания Чебоксар прекратили полномочия сити-менеджера Алексея Ладыкова. После они обсудили проведение конкурса на замещение должности. Он должен состояться в ноябре. Решение будут принимать 12 человек: 6 депутатов ЧГСД и 6 человек из администрации главы Чувашии.

До тех пор исполнять обязанности сити-менеджера Чебоксар будет Владимир Филлипов - бывший замглавы администрации города по ЖКХ. Его кандидатуру на эту должность выдвинул лично Алексей Ладыков.