И.о. сити-менеджера Чебоксар может стать Владимир Филиппов

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

В четверг, 8 октября, состоится первое заседание Чебоксарского горсобрания депутатов 7-го созыва. Они должны выбрать главу города, сформировать свой президиум и определить сроки проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации. Известно, что у действующего сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова истекает контракт.

До подведения результатов конкурса будет назначен исполняющий обязанности главы горадминистрации. Ладыков предложил рассмотреть кандидатуру Владимира Филлипова - ныне заместителя главы по вопросам ЖКХ. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.