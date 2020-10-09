На экс-министра экологии Татарстана завели уголовное дело о крупной взятке

Помимо бывшего министра по делу проходит и один из бизнесменов, который, к слову, уже отбывает наказание за мошенничество. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следователи рассматривают жизнь 68-летнего Агляма Садретдинова, можно сказать, под увеличительным стеклом. Если до этого, даже имея основательные подозрения, правоохранители не возбуждали в отношении его никаких уголовных дел, до сейчас как будто прорвало.

За 2020 год на него, помимо дела о заказном убийстве, завели уже второе уголовное расследование. В этот раз за получения взяток в крупном размере на посту главы администрации Буинского района. Эту должность Садретдинов в уже далеких «нулевых» занимал до кресла главы Минкэкологии Татарстана (2007 – 2010 года).

По версии следствия, в декабре 2000 года в Буинске Садретдинов получил от местного бизнесмена Маскуда Назмиева взятку в 300 тысяч рублей за содействия в покупке недостроенного первого этажа «Дома быта» на улице Ефремова.

От этого же предпринимателя глава администрации с 200 3 по 2004 года получил, как утверждается, еще 300 тысяч рублей за помощь в покупке у ОАО «Буинская ватная фабрика» земельного участка со зданием на улице Лугунова.

А в начале 2006 года, как следует из материалов уголовного дела, Садретдинов за 50 тысяч рублей незаконно помог выделить земельный участок для строительства жилого дома на улице Ефремова. А уже в 2007 году фигурант этого дела становится главой Минэкологии Татарстана. К слову, тот самый Маскуд Назмиев теперь также обвиняется - в даче взяток. Он уже сидит в колонии, но за мошенничество.

Сам же экс-министр до этого был помещен под стражу, так как следователи нашли, наконец, основания обвинить его в организации заказного убийства бизнесмена из Буинска. Утверждается, что в 2003 году Садретдинов заплатил членам преступной группировки за расстрел предпринимателя.