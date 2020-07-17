Экс-главу Минэкологии Татарстана Агляма Садретдинова арестовали до 29 июля

Фото: представлено пресс-службой Советского районного суда Казани

Сегодня, 17 июля, Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия и отправил экс-главу Минэкологии Татарстана Агляма Садретдинова под арест до 29 июля 2020 года, на время предварительного следствия. Бывший высокопоставленный чиновник подозревается в организации заказного убийства бизнесмена, которое было совершено еще в 2003 году.

Киллер и его посредник были осуждены и приговорены к длительным срокам заключения еще в 2010 году.

О задержании 68-летнего Агляма Садретдинова стало известно накануне. Следствие уверено, что именно экс-министр экологи Татарстана стал организатором расправы над бизнесменом Рашидом Садыковым в Буинске.

- По версии следствия, являясь главой Буинского района, подозреваемый организовал убийство местного жителя. Поводом для этого послужила активная гражданская позиция потерпевшего, обращавшегося в различные инстанции с жалобами на действия подозреваемого. Для совершения убийства тот обратился к участникам казанского преступного сообщества «Квартала», которые за 180 тысяч рублей совершили убийство мужчины на пороге его дома в городе Буинске с помощью огнестрельного оружия, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Информация о том, что Аглям Садретдинов может быть причастен к этой расправе у правоохранителей появились еще в 2009 году. Но видимо тогда не было прямых доказательств, к тому же Садретдинов к тому моменту уже занимал пост главы Минэкологии Татарстана (с 2007 по 2010 года – Ред.).

Отметим, что в 2012 году Садретдинов после того, как покинул министерское кресло в связи с переходом на другую работу, уже попадал на скамью подсудимых. Его обвиняли в «Превышении должностных полномочий», но в 2014 году суд данную уголовную статью переквалифицировал на менее тяжкую – «Халатность». Далее из-за давности лет уголовное дело и вовсе было прекращено, экс-министра освободили. Теперь же ему предъявят более серьезные обвинения – в организации заказного убийства.