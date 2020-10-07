В инфекционную больницу Набережных Челнов привезли аппарат КТ и 9 аппаратов ИВЛ

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Сегодня, 7 октября, в инфекционную больницу Набережных Челнов поставили один аппарат компьютерной томографии (КТ) и девять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

Так, по словам главврача больницы Ришата Нугманова, на данный момент в возглавляемое им медучреждение поставлено уже 90% от всего ранее заказанного оборудования. В итоге в инфекционной больнице Набережных Челнов сейчас находится более 30 аппаратов ИВЛ и новый рентген.

К слову, привезенный сегодня аппарат КТ установят в течение 2-2,5 недель. В день с его помощью будут обследовать от 20 до 30 человек.

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