Больница №5 в Набережных Челнах вновь стала ковидным госпиталем

Принимать зараженных набережночелнинская больница может начать уже сегодня, 7 октября. Фото: Андрей АБРАМОВ

Казалось бы, только больницы Татарстана одна за одной стали возвращаться к привычному режиму работу, как некоторые из них уже вновь стали ковидными госпиталями. Так, для инфицированных граждан вновь переоборудовали горбольницу №5 в Набережных Челнах. Принимать зараженных она может начать уже сегодня, 7 октября. Об этом журналистам сообщил замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

Он объяснил, что в соседних регионах идет подъем заболеваемости COVID-19, потому и в Татарстане решили подготовиться к возможному всплеску заражений. В набережночелнинской больнице, например, могут разместить до 300 инфицированных.