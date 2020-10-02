Полицейского сбили этой ночью. Фото: МВД по РТ

Этой ночью в Бугульме на улице Герцена наряд ДПС решил для проверки остановить автомобиль «ВАЗ 2109». Для этого 33-летний лейтенант полиции подал водителю сигнал жезлом. Но тот не только проигнорировал это, а еще и сбил сотрудника ГИБДД. Протащил на капоте более 300 метров и врезался в дерево.

Лихач бросил свою машину и попытался сбежать. Но оказавшиеся на месте происшествия очевидцы помогли полицейским задержать мужчину.

- Правонарушителем оказался 23-летний ранее не судимый местный житель, не имеющий водительского удостоверения. В настоящее время он задержан и находится в отделе полиции. По предварительным данным, он находился в алкогольном опьянении, - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного мужчины. Инспектор ГИБДД с переломом обеих ног, с сотрясением головного мозга и множественными ушибами лица и тела в настоящее время находится в больнице.